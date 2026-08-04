Arrivano i rinforzi: due big spettatori domani della prima amichevole

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Napoli in campo domani in amichevole a Castel di Sangro contro l'Osasuna con due ospiti d'eccezione sugli spalti del Patini

Massimiliano Allegri inizia a blindare il suo Napoli. Da ieri pomeriggio è infatti scattato un mini ciclo di allenamenti a porte chiuse che accompagnerà la squadra fino al termine del ritiro. L'obiettivo è affinare i meccanismi di gioco senza offrire indicazioni agli avversari, lavorando con la massima tranquillità sui dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi.

Amichevole di prestigio contro l'Osasuna

Domani alle 18.30 il Napoli farà il suo debutto nelle amichevoli estive allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, affrontando gli spagnoli dell'Osasuna, impegnati nella preparazione in vista della nuova stagione della Liga. Sarà il primo dei tre test internazionali previsti durante il ritiro abruzzese, un banco di prova significativo per valutare i progressi del gruppo dopo i primi giorni di lavoro. Ad assistere all'incontro, in qualità di ospiti d'eccezione, ci saranno anche Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, attesi a Castel di Sangro proprio nella giornata della sfida con la formazione spagnola.