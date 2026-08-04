Foto Valore rosa, Napoli fermo e più vecchio cala al 5° posto: pure il Como è ad un passo

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Serie A, il valore delle rose ad inizio agosto: il Napoli immobile e con l'età media molto alta scivola al 5° posto

La premessa è che il valore rosa di Transfermarkt non fotografa a tutti gli effetti la forza di una squadra sul campo, anche perché incide molto l'età dei giocatori (che calano di valore economico col passare degli anni), ma è degno di nota il momento delicato del Napoli nel dato pubblicato dal sito specializzato (in allegato la tabella). Un valore rosa che cala è sintomo anche di un'età media che si alza e di giocatori poco futuribili in gran parte già adesso e sicuramente nei prossimi anni.

Valore rosa, il Napoli è quinto e cala del 3%: sorpasso Roma

Gli azzurri, che al 15 luglio scorso presentavano un valore di rosa pari a 485,10 milioni di euro, si ritrovano oggi a quota 470,70 milioni, con un calo del 3% che li relega al quinto posto della graduatoria. In testa alla classifica resta l'Inter, che con 693,80 milioni di euro (+1,5%) conferma la propria rosa come la più preziosa del campionato. Alle spalle dei nerazzurri si posiziona il Milan, in crescita del 4,6% e ora a quota 585,20 milioni, seguito dalla Juventus, che con un +3,0% sale a 542,70 milioni. Da segnalare il balzo della Roma, che con un +11,4% si porta a 475,75 milioni di euro, superando proprio il Napoli e issandosi al quarto posto.

Valore rosa, anche il Como pronto al sorpasso?

Il dato che più deve far riflettere in casa azzurra riguarda il Como. La squadra lariana, forte di un mercato estivo ambizioso e di investimenti mirati, cresce del 3,2% e sale a 449,50 milioni di euro, riducendo sensibilmente il divario dal Napoli: appena 21,2 milioni separano ora le due rose, un gap che fino a poche settimane fa sembrava ben più rassicurante per gli azzurri. Un dato che sarebbe già colmato considerando l'acquisto di Chalobah dal Chelsea per 30mln di euro e la crescita fisiologica dei tantissimi giovani. Il Napoli invece perderà a breve Gutierrez ed a quel punto si attendono rinforzi di valore e prospettiva per invertire la tendenza.

Società -- Valore 15/07/2026 --- Valore attuale - %

1 - Inter -- 683,8mln - €693,80 mln +1,5%

2 - AC Milan -- 559,7mln - €585,20 mln +4,6%

3 - Juventus -- 526,7mln - €542,70 mln +3,0%

4 - AS Roma -- 427,15mln - €475,75 mln +11,4%

5 - SSC Napoli -- 485,1mln - €470,70 mln -3,0%

6 - Como 1907 -- 435,5mln -€449,50 mln +3,2%

7 - Atalanta -- 442,1mln - €447,10 mln +1,1%