Live Restyling Maradona, presentazione ufficiale: "63mila posti, via pista e spalti più vicini al campo! Le tempistiche"

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"Appena avremo il via libera partiremo con la gara per la realizzazione dei lavori". Questo l'annuncio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della presentazione del progetto di restyling dello stadio Maradona con l'obiettivo di ottenere la candidatura per Euro 2032.

Prende la parola l'assessore Edoardo Cosenza: "Questo è un progetto approvato avendo avuto tutti pareri positivi e quindi a brevissimo può andare in gara con un appalto integrato. Ha avuto anche una prima validazione e verifica da una delle società più importanti in questo campo. Appena avremo l'ok partiremo con la gara finale. La Uefa doveva presentare Napoli con un'immagine sola e Napoli batte tutti tra Diego, lo stadio, l'America's Cup e i festeggiamenti recenti. Poi abbiamo messo Caruso, Sorrentino, Loren, il Cristo Velato, i pastori, il cibo etc. Ovviamente con una sola slide già abbiamo vinto. L'Uefa ha apprezzato molto l'alta velocità e il trasporto pubblico locale per arrivare al Maradona. A Torino ad esempio allo stadio si arriva solo in auto. Invece dall'aeroporto al Maradona ci vogliono appena 15 minuti con la tangenziale. Coi lavori partiremo col terzo anello eliminando le vibrazioni e durante i lavori non perderemo neanche un posto. Ci saranno 63mila posti tutti ben visibili a differenza dei 54mila di oggi ma con alcuni posti dove la visibilità è scarsa. E le tribune saranno più vicine al campo con l'eliminazione della pista d'atletica. E la copertura che tutti ritengono brutta verrà vestita di luce e potremo fare qualsiasi gioco di luce che vogliamo. Come saranno le facciate esterne? Riprenderemo la forma dello stadio del Sole dove si vedrà lo stadio del Sole ma in ogni traliccio ci saranno decori di sera e di giorno con tutti i giocatori che hanno fatto la storia del Napoli. Sei volte ci sarà Maradona e per ogni immagine una rete iconica, poi ci saranno le mega star, le super star e le star. Ma non vi dico tutto ora, vi lascio con la curiosità...".

"Il nuovo primo anello sorgerà all'altezza delle panchine e i lavori non comporteranno alcuna riduzione della capienza del Maradona. Lo spazio ricavato tra il primo e il secondo anello sarà destinato a nuove attività, tra cui la Maradona Experience. Sulla copertura è inoltre prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico, mentre gli spalti saranno avvicinati ulteriormente al terreno di gioco. L'Uefa valuta anche elementi come l'attrattività turistica, la storia della città e la capacità di ospitare grandi eventi. Il brand Napoli può contare oggi su circa 20 milioni di turisti, oltre a un'elevata capacità ricettiva. Un altro requisito determinante è rappresentato dall'Alta Velocità ferroviaria. L'Uefa, infatti, richiede che almeno l'80% dei tifosi raggiunga lo stadio con il trasporto pubblico e Napoli risponde pienamente anche a questo parametro."

"Il progetto ha già ottenuto il via libera della Conferenza dei Servizi e, non appena arriverà l'ultimo ok, potrà essere avviata la gara conclusiva. Nel confronto tra lo stadio, Diego e Napoli, è la città ad avere un impatto unico sotto questo profilo. Nel dossier abbiamo inserito anche numerosi elementi che raccontano e valorizzano la storia e l'identità di Napoli. Il gruppo di lavoro è coordinato da Enzo Brandi insieme all'ingegnere Toscano, con il supporto di un'importante squadra interna al Comune."

Manfredi: "Il dossier è fondato sulla riqualificazione dello stadio Maradona e sul rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dall'Uefa. Il progetto comprende anche una serie di interventi per la riqualificazione dell'intera area di Fuorigrotta. L'auspicio è che questo quartiere possa essere valorizzato con un utilizzo sempre più intenso, anche grazie alle attività del Calcio Napoli, al quale abbiamo sempre garantito la massima disponibilità. L'intervento è già coperto sotto il profilo finanziario e ha ottenuto anche le necessarie autorizzazioni."

"Presentiamo oggi il dossier relativo alla candidatura della città per ospitare gli Europei del 2032. È il risultato di un lavoro durato circa un anno, sviluppato attraverso un costante confronto con gli organismi nazionali e internazionali. Voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno contribuito a questo percorso, mettendo in campo non solo le proprie competenze ma anche la passione da tifosi. Un grazie va inoltre a tutta la struttura del Comune, alla Regione Campania e a Roberto Fico, che ci è stato sempre vicino, anche sotto il profilo economico. Abbiamo lavorato con l'obiettivo di presentare una candidatura forte e credibile, perché Napoli, capitale del calcio e non solo, non poteva mancare a questo appuntamento."