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Allegri-mania in ritiro: tifoso in diretta con maschera di cavallo esalta il “corto muso”

Allegri-mania in ritiro: tifoso in diretta con maschera di cavallo esalta il “corto muso”
Oggi alle 13:00Radio Tutto Napoli
di Arturo Minervini
Un riferimento ironico ma chiarissimo al celebre motto del tecnico livornese, il "corto muso"

Il ritiro del Napoli continua a regalare scene curiose e divertenti anche lontano dal campo. Durante una diretta di RadioTuttoNapoli dedicata agli allenamenti degli azzurri, un tifoso ha deciso di rendere omaggio a Massimiliano Allegri in modo decisamente originale, presentandosi davanti alle telecamere con una maschera da cavallo.

Allegri-mania in ritiro: tifoso in diretta con la maschera di cavallo esalta il “corto muso”

Un riferimento ironico ma chiarissimo al celebre motto del tecnico livornese, il "corto muso", espressione diventata negli anni il simbolo della sua filosofia vincente: conquistare il risultato, anche con il minimo scarto.