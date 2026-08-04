Radio TN Da Castel di Sangro, Gaito: "Il metodo Allegri e l'unica risposta su Gutierrez"

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Tra campo e mercato, sono giorni caldissimi per la costruzione del Napoli di Max Allegri. Con l'addio di Gutierrez è pronto a sbloccarsi il mercato mentre il tecnico continua a lavorare a Castel di Sangro in vista anche dei tre test internazionali che sono in arrivo. Ne ha parlato, proprio dal ritiro, il direttore Antonio Gaito intervenendo allo Speciale Castel di Sangro, in onda per raccontare ogni allenamento sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra e sempre live.

Si inizia a vedere qualcosa in più nelle esercitazioni?

"Qualcosa di più s'è visto. Non direi lavoro tattico, che è un parolone, ma una lunga fase di lavoro sulla linea difensiva con Allegri in prima persona a guidare i movimenti. A turno i quattro difensori dovevano rompere la linea e poi tornare subito sulla linea per far uscire il compagno, quindi col pallone mosso da sinistra, prima usciva Di Lorenzo, poi Rrahmani, poi Rafa Marin ed infine Spinazzola. L'altra linea era composta da Mazzocchi, Marianucci, Obaretin e Olivera. Poi dopo il pallone tornava a Magnanelli che imbucava alle spalle e bisognava scappare con i tempi giusti. A seguire col pallone sull'esterno il terzino rompeva ed i tre si compattavano in area su Hojlund e Lucca. A seguire poi centrocampisti ed attaccanti in campo, Allegri allena il gesto tecnico più che altro e quindi sventagliate dei play, anche di Gilmour che è tornato in gruppo anche col pallone, per gli esterni al cross per gli inserimenti in area ed infine tiri dal limite e da sotto misura, spesso in acrobazia per la gioia dei tifosi. Una consuetudine già da Dimaro".

Olivera dunque ci dici che è tornato laterale.

"Sì, senza Gutierrez si è tornati a Olivera-Spinazzola ad alternarsi a sinistra e Obaretin è tornato a far coppia con Marianucci in mezzo. In attesa di Beukema che alza un po' il passo della corsa ai lati del campo, ma chiaramente senza palla. Oltre al rientro, considerando i tempi per riprendere la forma non sarà disponibile per le prime giornate. L'unica buona notizia è il ritorno di Gilmour che aveva già fatto il lavoro fisico, correndo nel terzo gruppo per andatura e quindi già con buona intensità e dopo i primi tocchi col pallone ha provato anche lanci e lavoro in gruppo, quindi sarà più o meno pronto per l'inizio del campionato".

L'addio di Gutierrez quanto peserà? E' un addio doloroso, lo condividi?

"Forse era obbligato, quindi non voglio discuterlo più di tanto. Testimonia che la scorsa estate s'è sforato ed il mercato indirizzato da Conte è stato negativo, tant'è che parliamo ancora di rinforzi nei ruoli di Beukema, Lucca e Lang, ci metterei anche Milinkovic che non ha dato la svolta sperata. Detto questo, Gutierrez era l'unico sacrificabile con un'offerta interessante, ma anche il terzino più qualitativo e prospettivo in organico. Se la scelta sarà azzeccata o meno non dobbiamo dirlo noi, lo diranno i prossimi 20-25 giorni: se il Napoli con quei soldi, e qualche altro esuvero che libererà anche solo l'ingaggio, sblocca 3 tasselli e completa la rosa rimettendo anche gioventù e prospettive allora sarà una cessione giusta. Se vendi Gutierrez per prendere Gatti, che è un buon giocatore ma sempre riserva della Juve finita dietro e che dubito possa crescere più di tanto, allora rischiamo di non aver fatto passi avanti".

Favasuli invece può essere una buona scelta?

"Sì, è un giovane interessante da far crescere dietro Di Lorenzo che non può giocarle tutte, duttiile, gioca anche a sinistra dove non hai più tre elementi ma due e può servire in casi d'emergenza, poi per le liste lo diciamo da mesi che sei quasi obbligato a prendere un Under 23. Se vuoi mettere dentro Giovane, che sta facendo bene in ritiro, devi liberare dei posti e l'indiziato potrebbe essere Mazzocchi, a quel punto in più. Ma devi operare in questo senso se vuoi mettere dentro Lang, anche lui fuori in questo momento, o pure se lo cedi, visto che si parla dell'Ajax, lo stesso vale per Zeballos che attende il Napoli. Poi se per prendere Favasuli attendono la cessione di Mazzocchi, allora si complica anche un'operazione non difficile come questa. Non so che mercato possa avere, che risorse possa portare ed a chi possa interessare".