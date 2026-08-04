Gutierrez, plusvalenza da record in meno di un anno: ossigeno per il club

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Ultime calciomercato Napoli, è fatta per Gutierrez al Bayer Leverkusen. In meno di un anno plusvalenza da record per il ds Manna

Miguel Gutierrez ha salutato il ritiro del Napoli a Castel di Sangro nella mattinata di ieri per iniziare una nuova avventura in Germania. Il terzino spagnolo è partito alla volta di Leverkusen, dove lo attendono le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al Bayer. Si tratta di un trasferimento ormai definito, destinato a inaugurare una nuova fase della sua carriera in Bundesliga. Per il giocatore si apre così l'opportunità di misurarsi in un campionato di alto livello, mentre il Napoli conclude un'operazione che rappresenta anche un'importante mossa sul piano economico. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Plusvalenza preziosa per il Napoli

L'accordo con il Bayer Leverkusen è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi altri 2 milioni di bonus. Un'operazione che consente al direttore sportivo Giovanni Manna di mettere a segno una plusvalenza di circa 16 milioni di euro in meno di un anno. Gutierrez era infatti arrivato dal Girona la scorsa estate per 18 milioni, con ulteriori 2 milioni legati ai bonus. L'incasso garantisce risorse preziose alle casse del club, offrendo maggiore margine di manovra in una sessione di mercato caratterizzata da vincoli economici e finanziari sempre più stringenti. Una boccata d'ossigeno, insomma.