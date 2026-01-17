Napoli-En-Nesyri, Repubblica: "Si può chiudere dopo la finale di Coppa d'Africa!"

C'è di nuovo Noa Lang sul mercato. Anche l'edizione odierna di Repubblica conferma che l'ex Psv può partire già a gennaio: su di lui c'è il Galatasaray, ma s'è inserita anche la Roma. Il Napoli lo valuta 27mln di euro e l'eventuale partenza sbloccherebbe il mercato a saldo zero garantendo a Conte anche un paio di rinforzi.

In cima alla lista c'è l'attaccante del Fenerbahce, Youssef En-Nesyri che domenica giocherà la finale di Coppa d'Africa. Il Napoli attenderà la partita e - si legge - poi potrebbe chiudere l'operazione sulla base di 5mln di euro, ingaggio compreso. Piacciono pure Marcos Leonardo, brasiliano dell'Al Hilal  (ma difficile lo scambio con Lucca) ed Evan Ferguson mentre sull'esterno nel mirino c'è sempre Daniel Maldini.