Napoli in chiusura per Itakura? L'entourage smentisce, ma il club conferma: "Parecchio interessante"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Che sia davvero Ko Itakura l'erede di Kim Min-jae? Da un sudcoreano a un giapponese, si può fare. Nella giornata di ieri è emersa una voce, derivante dall'entourage del difensore del Borussia Monchengladbach, circa un affare vicino alla conclusione. Non è così, scrive il Corriere dello Sport che fa chiarezza:

“La storia non cambia, tutto il mondo è Paese, e pure in Germania o in Giappone, certe dinamiche restano uguali: ovunque c’è un amico dell’amico che risolve casi o rifila soffiate, che a volte si rivelano polpette avvelenate. Sarebbe andata così pure stavolta, perché l’indiscrezione che all’alba coinvolge il management del calciatore ("Abbiamo un’offerta del club saudita dell’Al-Nassr e del Napoli, ma è il Napoli ad essere più vicino alla firma") a sera diventa la cosiddetta bufala, smentita dai procuratori sempre con il solito metodo delle vie confidenziali. Però qualcosa è successo, almeno questo: a Castel Volturno hanno abbozzato, confermando che il calciatore è «interessante, parecchio»”.