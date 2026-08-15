Martinelli-Napoli, la frenata di Romano: "Nessuna conferma concreta"

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Dopo l'indiscrezione lanciata da Sportitalia su un sondaggio del Napoli per Gabriel Martinelli dell'Arsenal, arriva la precisazione di Fabrizio Romano

Tiene banco tra i tifosi azzurri l'indiscrezione lanciata nella serata di ieri da Sportitalia, secondo cui il Napoli avrebbe sondato l'Arsenal per Gabriel Martinelli, esterno offensivo brasiliano classe 2001. Una suggestione che si aggiunge al nome di Gabriel Jesus, altro obiettivo di mercato azzurro proveniente dai Gunners, con il club di De Laurentiis che starebbe valutando più soluzioni per completare il reparto offensivo dopo la partenza di Romelu Lukaku verso il Fenerbahce.

A gettare acqua sul fuoco, però, è l'intervento di Fabrizio Romano tramite il proprio canale YouTube, invitando alla cautela sulla pista che porterebbe l'ex Arsenal a Napoli: "Sempre col massimo rispetto verso gli altri, ad oggi non risultano esserci conferme sia dai club che lato giocatore su questa voce, non risulta esserci nulla di concreto."

Romano ha inoltre allargato il discorso anche alla pista che porterebbe Martinelli alla Roma, altro club accostato al giocatore nelle ultime ore, sottolineando come l'operazione sia di fatto proibitiva dal punto di vista economico per una squadra di Serie A: "Anche lato Roma, dal punto di vista dello stipendio è un'operazione impossibile. È un giocatore che guadagna cifre importanti, in Italia si fa fatica a darle."

Noa Lang, l'Ajax ci pensa: la situazione con Atalanta e Galatasaray

Capitolo cessioni per il Napoli, con il futuro di Noa Lang che resta un tema caldo in casa azzurra. Secondo quanto riferito da Romano, l'esterno olandese sarebbe finito nella lista del direttore sportivo dell'Ajax, Jordi Cruijff, che dopo la cessione di Jorthy Godts al Paris Saint-Germain starebbe valutando tre profili per completare il reparto esterni offensivi: "Nella shortlist del direttore dell'Ajax Jordi Cruijff, dopo la cessione di Godts al PSG, c'è anche il nome di Noa Lang. Sono valutati tre esterni in quel ruolo. È una squadra da tenere assolutamente in considerazione, i lancieri sono molto interessati."

Sul giocatore resta viva anche la pista che porta all'Atalanta, ma la squadra bergamasca al momento intende muoversi soltanto sulla formula del prestito, opzione che il Napoli, ad oggi, non è disposto ad accettare per un giocatore che il club considera comunque una risorsa economica da valorizzare in caso di cessione definitiva. Diversa, infine, la situazione legata al Galatasaray, che pure aveva mostrato interesse nelle scorse settimane per l'esterno olandese: "Dal Galatasaray mi continuano a dire che per loro Lang è l'opzione tre o quattro in lista, dove in questo momento hanno altre priorità e altre idee."