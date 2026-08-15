Tuttonapoli L'incastro di calciomercato che può sbloccare Gabriel Jesus al Napoli

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Serve un intreccio di mercato internazionale per portare Gabriel Jesus al Napoli: da Godts a Gakpo passando per Barcola e Noa Lang.

Il Napoli vuole Gabriel Jesus per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri: il brasiliano è in uscita dall'Arsenal, ma sia per l'acquisto del cartellino che per l'ingaggio il club azzurro attende il verificarsi di alcune condizioni. In primis, serve liberare spazio in rosa: Noa Lang e Lorenzo Lucca sono in uscita e almeno uno dei due deve lasciare il posto all'attaccante dei Gunners. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Fabrizio Romano, il club partenopeo avrebbe già avuto contatti diretti con l'Arsenal per un'operazione da impostare a titolo definitivo, segno che il pressing su Jesus non è più soltanto un'idea ma un vero e proprio obiettivo concreto della dirigenza di Manna.

Sul fronte economico, l'Arsenal avrebbe fissato una richiesta di almeno 20 milioni di euro per il cartellino di Gabriel Jesus, cifra che il Napoli considera sostenibile una volta completate le uscite necessarie. Non manca però un elemento di cautela: l'agente del giocatore, Giovanni Branchini, ha smentito l'esistenza di una trattativa già avviata, parlando di un possibile trasferimento legato a condizioni che al momento non esistono ancora. Lo stesso Gabriel Jesus avrebbe già aperto personalmente all'ipotesi Napoli, mostrandosi disponibile anche a un adeguamento sul proprio stipendio pur di agevolare l'operazione. Un quadro dunque ancora fluido, in cui la volontà del club è chiara ma la trattativa vera e propria con giocatore ed entourage deve ancora entrare nel vivo.

Se per l'olandese Lang le offerte ci sono, sono di meno le richieste per l'ex attaccante dell'Udinese. L'Ajax è sulle tracce dell'esterno del Napoli, ma deve prima ufficializzare il trasferimento di Godts al Paris Saint-Germain. Le prime indiscrezioni parlavano di un accordo verbale attorno ai 55 milioni di euro, mentre ricostruzioni più recenti riferiscono che l'Ajax avrebbe alzato la richiesta fino a 60 milioni, dopo aver respinto una prima proposta francese da 40 milioni più bonus. Solo una volta formalizzata la cessione di Godts, il club olandese potrà reinvestire parte dell'incasso su Lang, per il quale la cifra che circola con maggiore continuità resta quella di circa 25 milioni di euro a titolo definitivo.

L'operazione Gabriel Jesus resta quindi appesa a un vero e proprio effetto domino di mercato che coinvolge più club europei. La cessione di Godts al Psg innescherebbe infatti anche i movimenti sulla corsia esterna del Liverpool, che secondo le fonti inglesi più aggiornate sarebbe in trattativa "attiva e quotidiana" con il Paris Saint-Germain per Bradley Barcola, con il presidente parigino che ha confermato negoziati in corso senza sbilanciarsi sull'esito. Va però precisata una circostanza: a differenza di quanto si poteva ipotizzare in una prima ricostruzione, le fonti anglosassoni non collocano la contropartita in uscita dai Reds nella direzione dell'Aston Villa. Il nome che circola con maggiore insistenza per lasciare Anfield, infatti, è quello di Cody Gakpo, per il quale si registra un interesse concreto del Tottenham e non del club di Birmingham. Uno scenario che, se confermato, permetterebbe al Liverpool di completare un doppio colpo sulle fasce offensive proprio nelle ultime battute di mercato.

Il countdown per Gabriel Jesus, insomma, non dipende soltanto dalla volontà del Napoli e dalla disponibilità del giocatore, ma da un incastro di operazioni che parte da Parigi e passa per Amsterdam prima di tornare a Castelvolturno. Prima deve sbloccarsi definitivamente Godts-Psg, poi la conseguente mossa dell'Ajax su Lang, e solo a quel punto il club azzurro potrà formalizzare l'assalto al centravanti brasiliano, con il nodo ingaggio ancora da sciogliere insieme all'entourage del giocatore.