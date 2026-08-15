Podcast Favasuli, l'esperto di B: "Allegri può usarlo come questo giocatore", e fa il nome

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L'esperto di Serie B Bjork Rajta a Radio Tutto Napoli: i numeri di Costantino Favasuli, la sua stagione in cadetteria, il possibile utilizzo di Max Allegri

Bjork Rajta, giornalista al seguito della Serie B, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Sei un telecronista della Serie B: raccontaci Favasuli

"È un bel colpo. L'anno scorso bene anche a livello di numeri, 2 gol e 5 assist. Ha fatto una bellissima stagione ma soprattutto un bellissimo finale di stagione. Ho impressa nella mente la partita di Favasuli contro il Monza allo Stadio Brianteo, partita da dentro o fuori, dove arrivavano da uno svantaggio pesante a Catanzaro, e sono riusciti a segnarne due a Monza rischiando di fare il terzo. E Favasuli era ovunque. È un giocatore da tutta fascia, non so dove potrebbe essere utilizzato da Allegri... mi viene in mente una sorta di Saelemaekers dell'anno scorso al Milan, quindi molto duttile. Me lo immagino anche da terzino in un 4-3-3, anzi, lo preferirei lì se fosse una scelta mia, dandogli compiti difensivi da terzino. Però è comunque un giocatore che se c'è da spingere, spinge. Difensivamente è un ragazzo intelligente. Certo, la Serie B spesso ci fa vedere delle cose che poi non si confermano in Serie A, perché il salto è abbastanza alto, più di quello che noi pensiamo. Però Favasuli in Serie B ha fatto vedere cose molto interessanti ed è ancora giovane, poi con Allegri potrebbe crescere tanto, perché è un allenatore intelligente e quando ha qualcuno di forte tra le mani lo sa, e cerca di renderlo ancora meglio di quello che è".

Serie A alle porte: quale squadra vedi avanti?

"A livello di amichevoli, da quanto ho visto nessuna è stata perfetta. Il Napoli non è partito benissimo perdendo con l'Arezzo, la Fiorentina non si è espressa al meglio nonostante il grande mercato, forse è il Como vedendo anche quanto espresso contro l'Arsenal. Se devo parlare di mercato è sotto tutti gli occhi di tutti che la Fiorentina sia regina assoluta, anche per colpi mediatici come Mastantuono e Atta. Poi, se devo dirne una anti-Inter, che parte sempre favorita, io direi che il Napoli visto l'organico che ha potrebbe impensierire la squadra di Chivu".