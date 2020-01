Napoli in ripresa, altro ko immeritato con Strakosha decisivo: Gattuso sta lavorando bene

Dopo la sconfitta interna contro l'Inter, causata da tre errori individuali, il Napoli cade anche sul campo della Lazio e deve prendersela ancora con se stesso. Quarto gol di fila regalato: dopo gli scivoloni di Di Lorenzo, Meret e Manolas contro i nerazzurri, all'Olimpico è Ospina a farsi praticamente gol da solo, regalando a Immobile il pallone dell'1-0 con un dribbling ai limiti della follia. Dai quotidiani però arrivano complimenti per gli azzurri, apparsi in crescita, e per il lavoro di Gennaro Gattuso, che ha conquistato solo tre punti in quattro partite ma già sta facendo vedere la sua mano, come sottolinea anche il Corriere dello Sport.

NAPOLI IN RIPRESA - "Ieri sono state decisive le parate di Strakosha per tenere in partita la Lazio ed evitare il pareggio di Insigne e Milik. Dove non è arrivato l’albanese, ci ha pensato il palo a respingere il tiro assassino di Zielinski sullo 0-0. Il Napoli non perdeva due partite di fila in campionato dall’ottobre 2016. Sconfitta pesante per la classifica, il divario con la Lazio si è allargato invece di accorciarsi e la zona Champions resta lontanissima. Ma i segnali di ripresa ci sono e il pareggio sarebbe stato meritato. La squadra di Gattuso nel secondo tempo ha fatto ancora di più la partita (possesso salito al 72%) e ha dato a lungo la sensazione di poterla sbloccare. L’acquisto di Lobotka permetterà di trovare un play senza adattare Fabian Ruiz, il recupero di Koulibaly e di altre pedine importanti (Maksimovic, Mertens, Malcuit) restituiranno corpo alle ambizioni. Ringhio sta lavorando bene sulla linea difensiva e sta ritrovando movimenti certi con il tridente".