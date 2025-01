Ufficiale Napoli-Juve, Maradona da brividi: sesto sold-out, ma oggi record di presenze

Sesto sold-out dopo Como, Lecce, Atalanta, Roma e Venezia ma anche record stagionale allo stadio Maradona: come riferisce il Napoli sul proprio sito ufficiale, oltre 53.000 tifosi azzurri sono previsti per la sfida contro la Juventus di questo pomeriggio a Fuorigrotta. "Siete incredibili, Forza Napoli Sempre!" si legge.

