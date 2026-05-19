Conte via, Romano: "Dal club ancora frenano, ma addio è deciso! Pronto saluto..."

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Antonio Conte lascia Napoli. Lo dice Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "Si va verso una separazione, non è ancora definitiva perché dall'interno del Napoli ancora ci dicono attenzione, c'è una strada ancora aperta, ma le sensazioni portano a una separazione da qui a fine stagione. Vedremo tempistiche e tempi dell'annuncio. Conte già a Pisa era stato chiaro, seppur criptico.

Non è un addio da malumore, ma assolutamente pieno d'amore. Conte si è legato molto alla piazza di Napoli. Da quello che so, Conte sta già preparando un saluto come la città merita e quindi si va in quella direzione col Napoli pronto a voltare pagina".