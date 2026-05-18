Addio Conte? Il Napoli valuta già le alternative: i tre nomi sul tavolo

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Secondo il quotidiano, “il club non può fermarsi e DeLa, rispetto al 2023, non si farà trovare spiazzato”

Il Corriere dello Sport analizza i possibili scenari per il futuro della panchina del Napoli, sottolineando come Aurelio De Laurentiis voglia evitare di farsi trovare impreparato in caso di separazione da Antonio Conte.

Secondo il quotidiano, “il club non può fermarsi e DeLa, rispetto al 2023, non si farà trovare spiazzato”. Un ruolo centrale nella scelta del prossimo allenatore sarebbe affidato anche al direttore sportivo Giovanni Manna, definito “abile” e con “il tempismo dell’azione”.

Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Maurizio Sarri, descritto dal Corriere dello Sport come “un vecchio amico, l’uomo che la città ribattezzò il Comandante”. L’ex tecnico azzurro sembrava fino a poco tempo fa il candidato più credibile, ma nelle ultime settimane si sarebbe inserita anche l’Atalanta, intenzionata a ricostruire l’asse con Cristiano Giuntoli.

Tra i profili apprezzati da De Laurentiis ci sarebbe anche Vincenzo Italiano. Il Corriere dello Sport ricorda infatti che il presidente “lo segue sin da quando vinse con lo Spezia a Fuorigrotta”, mentre il recente successo al Maradona avrebbe ulteriormente rafforzato la stima nei suoi confronti.

Infine attenzione anche a Fabio Grosso, definito dal quotidiano “un campione del mondo del 2006 che ha dimostrato stoffa e talento alla guida del sorprendente Sassuolo”. Un nome che rappresenterebbe una soluzione diversa, più giovane e forse anche più futuribile per il nuovo corso azzurro.