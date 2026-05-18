Futuro Conte, decisione già presa: le prime indiscrezioni sulla scelta

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Due gli scenari sul tavolo: proseguire insieme oppure dirsi addio con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza dell’accordo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Antonio Conte al Napoli sarebbe ormai già stato deciso lontano dai riflettori. Il quotidiano sottolinea come non serviranno ulteriori summit con Aurelio De Laurentiis, perché il confronto decisivo tra le parti sarebbe già avvenuto “nella riservatezza più totale”, nel pieno rispetto della volontà dell’allenatore salentino.

Conte, ancora legato al club da un altro anno di contratto, avrebbe già maturato la propria scelta, anche se l’annuncio ufficiale è rimandato al termine della stagione, dopo la sfida contro l’Udinese al Maradona. Due gli scenari sul tavolo: proseguire insieme oppure dirsi addio con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza dell’accordo.

Tuttavia, evidenzia il quotidiano, i segnali che filtrano nelle ultime ore sembrerebbero indirizzare verso una separazione imminente. Un clima ricco di indizi che, ufficiosamente, farebbe pensare a un addio sempre più vicino tra Conte e il Napoli.