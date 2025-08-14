Rileggi live Napoli-Olympiacos 2-1 (16' Politano, 53' Lucca, 91' Chiquinho ): vittoria all'ultimo test estivo!

19.53 - E' FINITA! Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos nell'ultimo test estivo facendo un netto passo avanti verso il match col Sassuolo. Le note negative ovviamente l'infortunio muscolare a Lukaku, anche se Lucca s'è fatto subito sentire siglando il raddoppio, e poi il gol incassato nel finale dopo aver concesso poco, in seguito ad un'uscita di Milinkovic-Savic che ha sorpreso anche Rrahmmani. Tra i migliori ovviamente Politano e soprattutto KDB, già leader tecnico della squadra. Restate su Tuttonapoli.net per le pagelle, le interviste e tutti gli approfondimenti.

91' - GOL DELL'OLYMPIACOS! Chiquinho con un pallonetto segna facile facile il 2-1 dopo un'uscita al limite di Milinkovic-Savic ad anticipare anche Rrahmani

90' - Due minuti di recupero

89' - Il Napoli difende di squadra, con blocco basso in questi ultimi minuti, ma le energie sono poche.

87' - Che azione! Spinazzola per Di Lorenzo, poi dai e vai KDB-Neres col tiro del brasiliano che si ferma sulla linea di porta.

85' - Fuori Juan Jesus, ovazione per Buongiorno che ha completato la fase di recupero e trova i primi minuti.

84' - Milinkovic-Savic alza il braccio e mette in angolo un colpo di testa insidioso ma centrale

82' - Il Napoli non vuole prendere gol, chiude gli spazi ed è molto attento sulle palle alte.

80' - Fuori Politano che non ne ha più, dentro Spinazzola

79' - Filtrante per Strefezza, Olivera chiude in calcio d'angolo. La stanchezza inizia a farsi sentire.

77' - Conte ordina 4-3-3, probabilmente KDB sarà la prima punta.

76' - Fuori Lucca, per preservarlo avendo giocato anche ieri col Giugliano, dentro Neres. Fuori anche Lobotka per Gilmour

75' - Altra gamba alta, stavolta di Strefezza, su Juan Jesus.

74' - Politano a terra, probabilmente crampi, ma prosegue per ora.

72' - Filtrante per Strefezza, irraggiungibile, pallone che torna subito al Napoli.

70' - Tentativi dell'Olympiacos più che altro con qualche palla alta, fa buona guardia Di Lorenzo stringendo verso il centro.

67' - Che spettacolo il Napoli ancora nell'uscita sotto pressione, KDB e Lobotka hanno mandato a vuoto mezzo Olympiacos.

66' - Dal replay c'era tutto il calcio di rigore per fallo di Strefezza su Di Lorenzo.

65' - Batti e ribatti dopo angolo, battaglia furiosa, ne esce fuori Di Lorenzo toccato in area, ma l'arbitro indica la palla.

64' - Anguissa chiuso nuovamente in angolo, da due passi era pronto a colpire.

63' - KDB taglia il pressing, Di Lorenzo nei mezzi spazi porta palla, Politano viene chiuso in angolo.

61' - Transizione velocissima del Napoli, stavolta KDB si mette in proprio ma il tiro termina alto tra gli applausi delle tribune.

59' - Tentativi confusi dell'Olympiacos che ci prova ma senza creare pericoli.

57' - Primo un angolo tagliato sul portiere, poi un cross su Lucca ma l'aggancio è complicato.

55' - Altra azione fraseggiata, scambi ripetuti KDB-Scott ed alla fine gli ospiti si rifugiano in angolo.

52' - LUCCA! RADDOPPIO DEL NAPOLI! E CHE AZIONE! Il Napoli lo fa di nuovo, parte da Milinkovic, esce con Lobotka, Di Lorenzo, KDB che porta palla, apre per McTominay e trova la zampata di Lucca che si allunga e mette dentro

49' - Solito lancio lungo degli ospiti, esce bene Milinkovic-Savic al limite.

47' - Lucca che allarga per Di Lorenzo, cross sul secondo palo per Olivera ma palla troppo lunga.

19.06 - INIZIATO IL SECONDO TEMPO

19.03 - Nell'Olympiacos in campo Strefezza ed il portiere Paschalakis, fuori Costinha e Botis

19.00 - Il Napoli ci informa che per Lukaku si tratta di un risentimento al quadricipite della coscia sinistra: da capire a questo punto l'entità eventualmente dopo gli esami del caso

47' - FINE PRIMO TEMPO! Si va all'intervallo sull'1-0 grazie al super-gol di Politano. Un buon Napoli per circa mezz'ora, poi l'infortunio di Lukaku ha un po' spento gli azzurri che hanno lasciato l'iniziativa agli ospiti che hanno randellato senza sosta facendo entrare in campo Conte furioso

45' - Tutto ok per KDB! Si rialza e riprende il gioco

45'- Un minuto di recupero

44' - Altro contatto, resta a terra De Bruyne toccandosi la caviglia dopo un salto.

41' - Napoli che s'è un po' innervosito ed ha perso un po' di concentrazione e di misure, fase finale favorevole all'Olympiacos.

39' - El Kaabi ci prova, Milinkovic respinge in angolo ma tutto il Napoli protesta per un fuorigioco non segnalato.

37' - Due spunti di Lucca, ma in posizione esterna, senza trovare l'ultimo passaggio giusto.

35' - NAPOLI FURIOSO! Ancora un fallaccio su Rrahmani a palla lontana! Conte in campo per protestare!

33' - FUORI LUKAKU, DENTRO LUCCA! Da capire ora le condizioni del belga verso il Sassuolo

31' - PROBLEMI PER LUKAKU! Recupero palla del belga che poi prova il tiro ed in quel momento si accascia toccandosi il polpaccio. Problema muscolare

29' - Ammonito De Bruyne per una gamba tesissima all'altezza del ginocchio: col VAR avrebbe rischiato la review per il rosso.

28' - Ancora un'ottima costruzione del Napoli, con coraggio, che sta facendo correre molto gli ospiti.

26' - Ammonito Hezze per l'ennesimo fallo, stavolta su KDB che era andato via in percussione.

24' - Ripartenza dell'Olympiacos, dopo una palla persa da McTominay, ma Rrahmani chiude tutto da ultimo uomo.

23' - Ovazione per KDB che chiude la linea di passaggio, recupera palla e fa anche partire la transizione.

21' - Napoli che coinvolge molto Milinkovic-Savic che rischia anche un contrasto con Rodinei che resta a terra dolorante. Il tocco del portiere è successivo al rilancio e non c'è fallo.

19' - Di testa ci arriva il capitano Retsos, ma pallone debole e fuori misura.

18' - C'è la risposta dell'Olympiacos con Chiquinho da fuori, deviazione di Juan Jesus e sarà calcio d'angolo.

16' - POLITANO! NAPOLI IN VANTAGGIO! Grande gol di Politano che rientra da destra e col mancino trova l'angolo lontano, un super-gol! Colpo del singolo, indubbiamente, ma azione tra l'altro partita da Milinkovic, giocando sempre palla a terra

13' - Senza un esterno puro a sinistra, il Napoli sembra avere poca ampiezza e finisce in molti duelli per vie centrali.

11' - Gara molto dura e spezzettata, l'Olympiacos che farà la Champions è una squadra molto solida e rognosa.

9' - In non possesso è un 4-4-2, con KDB che aiuta Lukaku sulla pressione, in fase di sviluppo il belga si abbassa di più per costruire e si alza Politano.

7' - Magia di De Bruyne! Fa passare il pallone dove non c'è spazio, Lukaku apre per Politano che però apre troppo e manda a lato.

6' - Duro colpo di Hezze su Politano, dolorante: entrata a gamba tesa, ma per fortuna nulla di grave.

5' - Prima percussione offensiva del Napoli, tutto palla a terra, ma per ora senza creare pericoli.

3' - Partenopei che provano un paio di costruzioni dal basso, per ora senza riuscire ad aprirsi il campo.

1' - Il Napoli gestisce palla in questo avvio, l'Olimpiacos aggredisce e non attende.

18.02 - INIZIATA LA GARA! Napoli con la nuova maglia Cafè, la terza, Olympiacos con la classica e storica divisa bianco-rossa.

17.58 - 1 agosto pioveva: non manca il nuovo inno dei tifosi che accompagna l'ingresso gli azzurri, cantato da tutti i tifosi.

17.55 - Tutto pronto per l'ultimo test dei Campioni d'Italia: le squadre fanno il loro ingresso in campo.

17.50 - Christian Karembeu, consulente strategico dell'Olympiacos, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'amichevole contro il Napoli, raccontando che cosa si è detto con Antonio Conte: "Abbiamo discusso del nostro periodo quando giocavamo e il calcio era grande, speriamo che possa tornare così. È molto contento di essere il mister del Napoli, anche perché a lui piace il gioco, ha una passione del calcio. Non possiamo paragonare prima ad adesso, sono due cose molto differenti, ma si sta dando da fare. KDB? Parliamo di una stella. Siamo qui per preparare la Champions, dobbiamo vedere che cosa dobbiamo cambiare o aggiungere".

17.36 - Scambio di maglie tra le dirigenze a bordo campo, per il Napoli presenti Manna e Bianchini, per l'Olympiacos Karembeu e Kovacevic.

17.27 - Squadre in campo per il riscaldamento.

17.16 - I quattro portieri del Napoli iniziano il riscaldamento.

17.15 - Ecco le formazioni ufficiali - Conte rinuncia ad un esterno per inserire un centrocampista in più, in pratica tutti i big in campo. In difesa c'è Juan Jesus, preferito a Beukema, e Milinkovic tra i pali. Le prove generali verso il Sassuolo

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; De Bruyne, Lukaku. A disp: Meret, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, Obaretin, Vergara, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco. All. Conte.

OLYMPIACOS: Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Chiquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi. A disp: Paschalakis, Kalogerpoulos, Strefezza, Liatsikouras, Onyemaechi, Mouzakitis. All. Mendilibar.

16.30 - Già aperti i cancelli allo stadio Patini per l'amichevole delle ore 18. Primi tifosi già sulle tribune.

16.00 - Due ore al fischio d'inizio, attesa per la sfida contro l'Olympiacos. All'esterno dello stadio Patini c'è già movimento.

15.30 - La squadra allenata dallo spagnolo Mendilibar in cui giocano l'ex difensore della Salernitana, Pirola, reduce dall'Europeo Under 21 insieme con l'attaccante azzurro Ambrosino; il brasiliano Strefezza, appena acquistato dal Como; e l'ex nazionale francese Valbuena, 41 anni il 28 settembre.

15.00 - Come per le precedenti sfide, anche oggi il Patini sarà gremito per il saluto del Napoli all'Alto Sangro. L'amichevole di oggi infatti sarà l'atto ultimo del sesto ritiro a Castel di Sangro per gli azzurri.

14.00 - Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. La partita sarà trasmessa su Sky Primafila, Dazn e OneFootball, in pay per view, al costo di 9.99 euro. Tuttonapoli.net, come sempre, vi proporrà il live testuale con un ampio pre e post-partita a cura dei nostri inviati a Castel di Sangro. Di seguito il riepilogo dei test estivi dei Campioni d'Italia.

13.00 - Grande attesa per la prova di De Bruyne, autore di due gol contro il Girona nell'ultimo test amichevole. Il belga ieri è stato elogiato da Conte in conferenza. L'allenatore ha parlato della sua grande professionalità durante gli allenamenti.

12.00 - Possibile la conferma dei Fab Four oggi in amichevole, ovvero con la presenza di De Bruyne accanto ai tre centrocampisti titolari dello scudetto e con McTominay leggermente più a sinistra. Una soluzione già provata in partita e in allenamento in questa estate.

11.00 - L'amichevole di oggi contro l'Olympiacos sarà sipario sul lungo ritiro estivo cominciato con Dimaro. Il Napoli poi si ritroverà nei prossimi giorni a Castel Voltuno per preparare l'esordio in campionato fissato per il 23 agosto alle ore 18.30 sul campo del Sassuolo al Mapei Stadium.

10.00 - Tra le curiosità sulla formazione per questo pomeriggio c'è sicuramente il ballottaggio Meret-Milinkovic-Savic. Conte ieri in conferenza ha parlato così dell'argomento: "Se è stato preso Milinkovic-Savic... abbiamo speso 20mln, mica è venuto gratis. L'anno scorso Scuffet venne in prestito. Milinkvovic è qui perché lo riteniamo un portiere forte, importante, che dividerà l'annata con Meret in maniera molto serena. Ci saranno partite in cui giocheranno Meret ed altre Milinkovic. Abbiamo ieri l'esempio, Donnarumma del Psg, forse il migliore al mondo, tra i candidati al premio Yashin, e c'è un tecnico che ha voluto prendere un altro portiere. Io non ho preso un altro per mandare via Meret che mi dà determinate garanzie, me ne servono anche altre e si divideranno la porta a meno che non ci sia un dislivello talmente importante e andremo direttamente su di uno".

09.00 - Così il Corriere dello Sport sull'amichevole di oggi: "Sarà un esame molto più indicativo e soprattutto regalerà dettagli tecnici e tattici rilevanti in vista della prima di campionato. In quest'ottica, saranno decisamente interessanti anche le scelte della formazione che Conte schiererà oggi dall'inizio: il tecnico sta lavorando ormai da tempo a due sistemi di gioco, coniugando con il 4-3-3 anche la formula con i Fab Four di centrocampo. Una sorta di 4-4-2 plastico con Anguissa, Lobotka, McTominay più defilato a sinistra e De Bruyne a sostegno di Lukaku. Mancherà Buongiorno, giunto ormai sul rettilineo finale dopo l'intervento per groin pain - dolore inguinale - eseguito a inizio luglio: il rientro in pianta stabile è in vista".

Il Napoli di Antonio Conte, dopo l'amichevole contro i francesi del Brest e gli spagnoli del Girona, quest'oggi scende in campo allo stadio Teofilo Patini per le ultime prove generali prima dell'inizio del campionato sfidando i greci dell'Olympiacos, avversario di tutto rispetto considerando gli ultimi acquisti di Strefezza e Valbuena e che sarà terza fascia in Champions League.

Amici di Tuttonapoli, benveuti alla diretta testuale di Napoli-Olympiacos, ultimo test internazionale del ritiro di Castel di Sangro e che dunque chiuda la pre-season dei Campioni d'Italia prima dell'inizio del campionato sul campo del Sassuolo.