Napoli-PSG, c’è l’accordo per Kvara! Romano: “Ecco la cifra base, da aggiungere i bonus”

vedi letture

Khivcha Kvaratskhelia andrà al Paris Saint-Germain, ormai sembra solo questione di tempo! Il georgiano ha già l'accordo sul contratto con il club francese, e ora anche Napoli e PSG sembrano aver raggiunto un'intesa dopo il vertice di oggi. A riportarlo è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo profilo X scrive:

"Il Paris Saint-Germain ha raggiunto un accordo verbale di principio con il Napoli per Khvicha Kvaratskhelia. Accordo fissato per 70 milioni di euro più bonus, dopo la notizia rivelata qui la scorsa settimana. Contratto quinquennale pronto per Kvara. Approvazione finale da parte dei proprietari e poi... here we go".