Napoli-Rijeka 2-0, le pagelle: sprazzi di Zielu e Politano si conferma, Maksi meglio di KK

Napoli-Rijeka 2-0

Meret 6,5 - E' molto impegnato soprattutto nel primo tempo, disimpegnandosi in un paio di parate non impossibili. Nella ripresa è sollecitato più che altro con i piedi perché il Rijeka in svantaggio è costretto talvolta ad alzarsi in pressione.

Di Lorenzo 6 - La prova disastrosa col Milan sembra essere alle spalle. Costretto a giocare ininterrottamente anche per mancanza di alternartive, si riscatta con una buona prestazione. Sfiora anche il gol nel primo tempo, che il portiere gli nega d'istinto, e nella ripresa Petagna non valorizza un bel cross.

Maksimovic 6,5 - Sfrutta l'occasione da titolare per confermarsi su buoni livelli, per applicazione e interventi. Diverse buone chiusure, bene in uscita con un ottimo 97% di precisione su 102 tocchi e fallisce da due passi un'ottima occasione prima del raddoppio per coronare la sua prova.

Koulibaly 6 - Stavolta non è schermato e può impostare senza pressione, chiudendo addirittura con 131 tocchi ed il 93% di precisione, ma non mancano almeno un paio di sbavature in chiusura, qualche anticipo a vuoto. Con la Roma questo livello non basterebbe assolutamente.

Ghoulam 6 - Torna titolare e può chiudere col sorriso già per questo. Non demerita e la qualità del mancino è indiscussa, ma fa tutto con un po' di ritardo e la progressione non è di certo quella di un tempo. La strada è lunga, ma già non avvertire nuovi fastidi al ginocchio sarebbe importante.

Demme 6,5 - Torna titolare e come all'andata offre una buona prova, sia in interdizione, risultando sempre ben posizionato, ma anche nella prima costruzione senza troppi fronzoli. Ha una buona occasione, ma non trova il bis dopo il gol dell'andata. Viene preservato anche in vista della Roma (dal 24' Lobotka 6 - Un tiro nel finale che costringe il portiere ad allungarsi in angolo spezza una gestione prolungata, giocando quasi solo sul corto ed in sicurezza)

Bakayoko 6 - Non la solita prova. Da apprezzare la ricerca del passaggio di prima ed in verticale, soprattutto nella prima fase molto chiusa del Rijeka, poi nella ripresa si concede qualche errore di troppo che lancia le ripartenze ospiti.

Politano 6,5 - Si conferma tra i più in forma. Tra i pochi a entrare l'uno contro uno nel primo tempo quando il Rijeka ha la forza per essere sempre aggressivo, poi trova l'inserimento che sblocca la gara e combina sempre bene sull'esterno (dal 19'st Lozano 6,5 - Ottimo impatto sul match. Si fa trovare pronto sulla verticale di Insigne, battendo il portiere con freddezza. Sfiora anche la doppietta poco dopo, a dimostrazione che cerca sempre la porta)

Zielinski 6,5 - In netta crescita di condizione dopo il Covid. Sembra essere ispirato sin dalle prime battute, gioca centralmente da sotto punta ma da una sua fiammata più esterna propizia il gol. Qualche buona intuizione, come un tacco che libera Demme al tiro, ma anche diversi errori quando perde lucidità (dal 19'st Insigne 6 - Bello il lancio che inganna il centrale e manda in porta Lozano per il raddoppio, ma poi fallisce due occasioni per scrivere il suo nome in una serata storica e continua la sterilità offensiva)

Elmas 6 - Tanto movimento e si prende anche buone responsabilità nel portare palla o nel tentare di superare l'uomo, ma alternando qualkche buona giocata a diverse palle perse (dal 25' Mertens 6 - Buon impatto sul match, smistando diversi palloni nel traffico e dando qualità a diverse azioni importanti)

Petagna 6 - Tanto movimento, ma fatica a farsi trovare, anche abbassandosi tra le linee che sono intasate soprattutto nel primo tempo difensivo dei croati. Nella ripresa ha più spazi, anche in profondità, ha un'occasione ma fallisce l'appuntamento col gol su suggerimento di Di Lorenzo (dal 36' Fabian sv)