Rileggi live Napoli-Sorrento 4-0 (12' Lucca, 22' McTominay, 75' Hasa, 85' Lukaku): poker degli azzurri!

12.54 - FINISCE QUI IL MATCH! Il Napoli, dopo il tris di ieri, con il Sorrento si esibisce in un poker.

92' - Lukaku ancora in spolvero. Dribbling e cross dalla destra, palla deviata in angolo.

90' - Due minuti di recupero.

88' - Cambio per il Sorrento: entra Ruggiero per Fusco.

88' - Ci prova Ambrosino di destro, palla a lato.

88' - II Napoli chiude in attacco, corner per gli azzurri battuto da Gilmour.

87' - Sostituzione per il Napoli: entra Ambrosino per Lang.

85'- GOL NAPOLI! GIOIA PER LUKAKU! Arriva il gol anche per Lukaku, che insacca di sinistro un cross basso dalla destra di Zanoli.

80' - Ritmi un po' più blandi visto il grande caldo.

75' - GOL DEL NAPOLI! A SEGNO HASA! Vergara si esibisce in un bel controllo, poi appoggia ad Hasa in area di rigore. L'ex Juventus calcia e trafigge il portiere del Sorrento per il 3-0!

71' - Quadruplo cambio per il Napoli: fuori Milinkovic Savic, Lucca, Beukema e Spinazzola, dentro Contini, Lukaku, Obaretin e Vergara.

68' - Altro cooling break.

65' - Hasa riesce a recuperare una palla al limite dell'area del Sorrento, ma l'azione non si riesce a tramutare in qualcosa di pericoloso.

62' - Tre cambi nel Sorrento.

60' - Traversone di Hasa per Lucca che tira col sinistro ma il portiere del Sorrento respinge bene.

59' - Mazzocchi domina sulla fascia destra, recupera un pallone in pressing ma Del Sorbo riesce ad uscire e recuperare la sfera.

55' - Ci prova Hasa: destro rimpallato in area, sulla ribattuta McTominay non riesce a liberarsi si due avversari nello stretto.

51' - McTominay guadagna un corner dalla sinistra. Niente di fatto: sulla battuta di Lang la difesa del Sorrento allontana di testa.

46' - Il Napoli ci prova subito con Lucca.

46' - TRIPLOI CAMBIO per il Sorrento: escono Cuccurullo, D'Ursi e Colombini, entrano Potenza, Riccardi ed Esposito.

46' - UN CAMBIO PER IL NAPOLI: esce Neres, entra Zanoli.

12.05 - INIZIA LA RIPRESA!

11.47 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - Due minuti di recupero.

43' - Lancio di Milinkovic-Savic verso Lang, anticipato da un difensore. La sfera arriva a Lucca, che ci prova dalla trequarti ma viene murato.

40' - Disattento il Sorrento in difesa stavolta. Ma Lang non sfrutta l'errore e si fa parare il tiro da Del Sorbo, bravo a riprendere la posizione per tempo.

38' - GILMOUR! Gran tiro del centrocampista scozzese, che trova una bella traiettoria ma anche la risposta superlativa di Del Sorbo tra i pali.

35' - McTominay ci prova direttamente da calcio di punizione: il portiere del Sorrento è attento.

33' - Il Napoli continua a tenere palla e a fare la partita. Stavolta è Lucca che riesce ad arrivare alla conclusione, ma non crea pensieri a Del Sorbo.

30' - Primo giallo della partita: se lo becca McTominay.

27' - Ci prova Lang: parte da sinistra, si accentra e calcia, senza però trovare la porta.

25' - Il gioco è stato fermo per un paio di minuti: l'arbitro concede il cooling break, viste le alte temperature.

22' - GOL DEL NAPOLI! IL RADDOPPIO LO FIRMA MCTOMINAY! Marianucci fa un ottimo lavoro e serve McTominay: dribbling in mezzo a due all'interno dell'area di rigore e tiro a giro vincente del centrocampista scozzese!

20' - HASA! Conclusione a giro dell'ex Juventus: il portiere Del Sorbo si allunga e dice di no.

16' - Tentativo di Gilmour dalla distanza: la sfera finisce fuori dallo specchio.

12' - GOL DEL NAPOLI! SEGNA ANCORA LUCCA! Spinazzola riceve sulla sinistra, punta l'uomo, sterza sul destro e va al traversone morbido: sul secondo palo arriva puntuale l'ex Udinese che di testa spinge la sfera in rete!

10' - NERES! Primo squillo del brasiliano: tiro a giro dal centrodestra, la sfera finisce fuori non di molto.

6' - Gli azzurri lavorano bene sulla destra, poi sul pallone centrale il portiere del Sorrento esce e rischia il rigore: per l'arbitro non c'è.

3' - Il Napoli tiene il possesso del pallone, alla ricerca degli spazi giusti per affondare.

11.00 - Comincia l'amichevole!

10.59 - Squadre in campo!

10.45 - A differenza dell'amichevole di ieri, per la quale non erano stati convocati Ambrosino e Buongiorno, oggi rimane un solo assente. Il difensore ex Torino, ancora alle prese col recupero dall'infortunio, non è presente in distinta. Torna invece l'attaccante classe 2003.

10.35 - Per questa partita, la fascia di capitano sarà affidata a Pasquale Mazzocchi, con Leonardo Spinazzola che ricoprirà il ruolo di vice

10.25 - Antonio Conte cambia quasi tutta la formazione: dieci undicesimi, nello specifico. L'unico confermato - per assenza d'alternative - è Neres che però viene spostato a destra, con Lang dall'altro lato e Lucca in mezzo. Presenti entrambi gli scozzesi, McTominay e Gilmour, a centrocampo. Mazzocchi torna a fare il terzino, con Marianucci e Beukema in mezzo. Ecco i due schieramenti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Hasa, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang

SORRENTO: De Sorbo; Fusco, D'Ursi, Cuccurullo, Plescia, Solcia, Franco, Cangianiello, Di Somma, Paglino, Colombini

10.00 - Si aprono i cancelli del Teofilo Patini per l'amichevole contro il Sorrento, anche quest'oggi è previsto il sold-out.

09.00 - Il Napoli scende di nuovo in campo a Castel di Sangro. Gli uomini di Antonio Conte, dopo l'amichevole di ieri contro il Girona, alle ore 11:00 affronteranno il Sorrento allo stadio Teofilo Patini. Naturalmente, vista la distanza molto ravvicinata dall'ultimo test, la gara servirà soprattutto per dare spazio a chi non ne ha trovato contro gli spagnoli. NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; McTominay, Gilmour, Hasa; Zanoli, Lucca, Noa Lang. Allenatore: Antonio Conte

8.00 - Di seguito il riepilogo dei test estivi:

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 1-2

Napoli-Casertana: 1-1

Napoli-Girona 3-2

Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 11

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20

Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sorrento. Dopo la vittoria contro il Girona, subito un'altra amichevole qui dal ritiro di Castel di Sangro. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita