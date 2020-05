Napoli tra i 5 club contrari a ripartire il 13 giugno: spunta la data della sfida di Coppa Italia

La Lega si è riunita e ha deciso di ripartire dal 13 giugno al 2 agosto. Ovviamente, ora, servirà l'ok del governo. Intanto è già stata costruita una bozza di calendario. Si giocherà ogni 3 giorni e ci sarà anche la Coppa Italia. Per assegnare il trofeo mancano semifinali di ritorno (Juve-Milan e Napoli-Inter, in date 30 giugno e primo luglio) e finale, ipotizzabile il 22 luglio. Non solo: l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che su questa ipotesi di ripartenza si sono espressi a favore 15 club su 20, gli altri cinque (Torino, Udinese, Sassuolo, Napoli e Sampdoria) chiedevano una settimana di preparazione in più, e dunque segnare lo start nel fine settimana del 20-21 giugno.