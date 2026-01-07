Napoli-Verona, pre-partita: Conte può cambiarne tre, calcio d'inizio ore 18.30
Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Hellas Verona, ore 18.30 al Maradona, turno infrasettimanale per la diciannovesima giornata di campionato.
Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 7 gennaio ore 18:30
NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
Ballottaggi: Juan Jesus-Buongiorno 45-55%, Spinazzola-Gutierrez 45-55%
Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku, David Neres
HELLAS VERONA (3-5-2) probabile formazione: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti
Ballottaggi: Serdar-Niasse 60-40%, Mosquera-Orban 55-45%
Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Belghali (Coppa d'Africa)
DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
