Live Napoli-Verona, pre-partita: Conte verso tre cambi, pioggia al Maradona

16.00 - Pioggia battente al Maradona, affluenza ancora a rilento.

15.00 - Per la partita contro l'Hellas Verona, complice il giorno durante la settimana e l'orario (18.30), fino a ieri erano esaurite solo le due Curve superiori mentre erano quasi terminati i biglietti per i Distinti superiori. Buon ritmo, invece, per la prevendita col Parma e col Sassuolo con Distinti inferiori e Curve superiori esaurite e ancora diversi giorni di tempo per approfittarne. Per tornare al Maradona un mese dopo e con una coppa in più in bacheca.

14.50 - Da qualche minuto ha ripreso a piovere a Fuorigrotta. Ricordiamo che vige allerta meteo fino alle 20 di livello giallo oggi in città.

14.30 - Situazione tranquilla al momento a Fuorigrotta per quanto riguarda la viabilità. Pochissimi tifosi all'esterno dello stadio e non ci sono ancora rallentamenti in tangenziale.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 7 gennaio ore 18:30

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Juan Jesus-Buongiorno 45-55%, Spinazzola-Gutierrez 45-55%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku, David Neres

HELLAS VERONA (3-5-2) probabile formazione: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti

Ballottaggi: Serdar-Niasse 60-40%, Mosquera-Orban 55-45%

Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Belghali (Coppa d'Africa)

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Hellas Verona, ore 18.30 al Maradona, turno infrasettimanale per la diciannovesima giornata di campionato.