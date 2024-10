Nessuna sfuriata di Conte all'intervallo: così ha ritrovato un Napoli aggressivo

"È un altro Napoli, un’altra vita rispetto ad un mese e mezzo fa. All’intervallo, dopo il pareggio di Strefezza e un primo tempo dominato dal Como, Conte non ha fatto sfuriate, ha scelto la strada del dialogo per capire come correggere l’inerzia della gara". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che torna sul successo del Napoli contro il Como: "È venuto fuori un Napoli aggressivo, che ha ritrovato l’attitudine alla pressione alta e, proprio da un recupero palla nella metà campo avversaria, nasce il rigore conquistato da Olivera che Lukaku ha trasformato riportando il Napoli in vantaggio.

Il gruppo si è calato nella fatica, nello spirito di squadra, perciò Conte si è innamorato costruendo un’armonia evidente nel rapporto con i calciatori. Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio senza dodici Nazionali in giro per il mondo, rimarranno a Castel Volturno Meret che punta al rientro ad Empoli dopo la sosta e Lukaku che si concentrerà sulla missione di arrivare ai livelli massimi di brillantezza. I numeri sono già dalla sua parte, ha segnato tre gol e cinque assist in 363 minuti di gioco".