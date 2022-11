Nessuno come il Napoli, già incassati 62,5mln dalla Champions! Svelata cifra in caso di vittoria finale

Vince il Napoli in tutti i sensi. In campo e nei bilanci. Primo nel gruppo, testa di serie al sorteggio e club italiano che fin qui ha incassato di più

Vince il Napoli in tutti i sensi. In campo e nei bilanci. Primo nel gruppo, testa di serie al sorteggio e club italiano che fin qui ha incassato di più dalla campagna di Champions: la fase a gruppi, con la qualificazione agli ottavi, vale già 62,5 milioni. In questa speciale classifica seguono Inter e Milan (57,6), quindi Juve (53,6). L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiunge: "Sollevare la coppa porterebbe nelle casse circa 107 milioni, senza contare i 3,5 di partecipazione alla Supercoppa europea e il botteghino al Maradona".