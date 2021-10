Niente rinvio per Juve-Napoli: c'è una nuova data per la Supercoppa, azzurri senza gli africani a Torino

È il 12 gennaio la data più probabile per la sfida di Supercoppa italiana fra Juventus e Inter. Ad annunciarlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega come "Si giocherà a San Siro, con buona pace dell’Arabia Saudita che, nonostante il contratto con la Lega, ha esercitato l’opzione in ritardo per la disputa della sfida a Ryad il 22 dicembre. È stata scartata la data del 5 gennaio che comporterebbe lo spostamento di Juve-Napoli e di Bologna-Inter e non garantirebbe il sold out. Il Consiglio di Lega delibererà entro due settimane".

In una prima fase si era pensato che la gara potesse giocarsi il 5 gennaio, questo avrebbe portato ad un rinvio ed avrebbe consentito al Napoli di avere a disposizioni i calciatori impegnati in Coppa d'Africa che, invece, salteranno la sfida dello Juventus Stadium se venisse confermata questa scelta.