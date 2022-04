Niente sold-out per Napoli-Roma, ma la città risponde presente a Pasquetta: il dato sugli spettatori

Siamo reduci da un sold out, a queste latitudini, appena sette giorni fa con la Fiorentina. Cinquantacinquemila cuori palpitanti all'unisono

Siamo reduci da un sold out, a queste latitudini, appena sette giorni fa con la Fiorentina. Cinquantacinquemila cuori palpitanti all'unisono. Non accadrà lo stesso per Napoli-Roma, ma la città risponderà presente anche nel giorno di Pasquetta. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Roma:

"Non ci saranno i 55 mila di Napoli-Fiorentina, ma anche domani, nonostante sia il giorno di Pasquetta, l'atmosfera sarà rovente. Sono già stati staccati quasi 40 mila biglietti per il big match con la Roma: la Curva B superiore è esaurita, restano disponibili davvero pochi tagliandi per i settori popolari (Distinti e Curva A)".