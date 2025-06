No agli arabi e ad oggi niente offerte, Osimhen rischia di dover essere a Dimaro

Victor Osimhen ha rifiutato l'Al-Hilal: senza nuove offerte o sviluppi relativi all'addio, il giocatore - essendo tesserato del club - dovrà rispondere alla convocazione a Dimaro Folgarida. Significherebbe mettersi a disposizione del suo allenatore, di Conte, e di farlo rispettando l'accordo fino al 2026 con il Napoli. Secondo Repubblica il club azzurro è stato chiaro con lui: niente prestiti, solo clausola per salutare Napoli.

Il costo è di 75 milioni e non si tratta. L'affare con il club arabo sembrava chiuso ma alla fine Osi ha detto no perché vuole restare in Europa. Ma al momento offerte convincenti e concrete non ce ne sono - Galatasaray a parte - e soprattutto sarà impossibile in Europa trovare club disposti a offrire 40 milioni all'anno, ovvero la cifra rifiutata dal giocatore per giocare in Saudi Pro League.