Ultim'ora Nome nuovo per l'attacco, Sky: sondaggio per Terrier del Bayer Leverkusen!

C'è un nome nuovo per l'attacco del Napoli: Martin Terrier, esterno offensivo classe 1997, attualmente in forza al Bayer Leverkusen dopo un'intera carriera trascorsa in Ligue 1. A riferirlo è Sky Sport, tramite un tweet dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "Chieste informazioni per Martin Terrier, esterno sinistro offensivo del Bayer Leverkusen".

Chi è Terrier

Martin Terrier è un attaccante francese del Bayer Leverkusen, classe 1997, noto per la sua versatilità offensiva e il senso del gol. Può agire sia da esterno d’attacco che da punta centrale, adattandosi ai sistemi di gioco dinamici. Cresciuto nel Lille, ha trovato la consacrazione al Rennes, dove si è affermato come uno dei migliori realizzatori della Ligue 1. Rapido nello stretto, abile negli inserimenti e dotato di un buon tiro con entrambi i piedi.