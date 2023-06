"Non ce la fo!", Spalletti aveva deciso già settimane fa: retroscena sulla cena

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha deciso di lasciare Napoli da settimane ormai. Già la sera della famosa cena a via Chiaia era stato chiaro, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il cuore è pesante, la testa in subbuglio. Il turbamento è ancora velato dalle ultime frenesie di stagione, dal rumore della festa. Imparerà da domani a misurarlo, evaporati i postumi della sbronza. L’alcol delle emozioni. Un falò che ha finito per consumarlo. La vigilia ieri, la festa oggi al Maradona, strana festa in equilibrio su pozzi di malinconia, e domani ancora di più, i tre giorni più belli e dolorosi della sua storia di allenatore. Luciano Spalletti, da ieri cittadino onorario di Napoli, lascia Napoli.

Una scelta tormentata, che gli è cresciuta dentro in questi due anni come una tenia, insieme a tutte le belle cose che accadevano di fuori. Un malessere che l’uomo di Certaldo non è riuscito a farsi scivolare addosso. Altri al posto suo, Allegri per fare il nome più facile, uomo di mondo, l’altro mondo da Spalletti, se lo sarebbe spolverato via il disagio con una scrollatina di spalle, come si fa con una manciata di forfora. Spalletti no. Lui si lascia invadere. Fino al giorno in cui è transitato davanti allo specchio di casa, si è guardato come fa lui, l’aria sempre un po’ persa, e si è detto nella sua lingua: «Non gliela fo, non ce la posso fare». Aveva già deciso la sera della famosa cena con De Laurentiis. E non sarebbe più tornato indietro".