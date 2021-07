"Non è che vuoi cambiare aria? Resta a Napoli!", retroscena telefonata Spalletti-Insigne

Luciano Spalletti ha telefonato a Lorenzo Insigne dopo la vittoria dell'Europeo, si è complimentato con lui per il trionfo ma ne ha anche approfittato per qualche battuta sul futuro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto sapere che la tematica centrale è stata il rinnovo. "Non è che hai intenzione di cambiare aria? Resta a Napoli!" il pensiero che Spalletti avrebbe espresso al capitano del Napoli. E' chiaro che dovranno combaciare le due volontà: di De Laurentiis e Insigne. La questione economica sarà centrale.