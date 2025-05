Non solo KDB, è fatta anche per David: il ds Manna ha in pugno il canadese

Non solo Kevin De Bruyne, annunciato da De Laurentiis in attesa della fumata bianca e l'ufficialità. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli ha in pugno anche Jonathan David. Il ds Manna ha in pugno l’attaccante canadese svincolato dal Lille. Anni 25, ambito da diversi club, David è dunque ad un passo dal Napoli che lo sta convincendo con un ingaggio super.

Due colpi di autentico spessore tecnico per convincere Conte a restare. Proprio di mercato si è parlato ieri nell'incontro fiume durato tre ore tra le parti in causa per un accordo. Il Napoli ha promesso a Conte un mercato di assoluto spessore e i primi due colpi lo confermano. Per questo il tecnico s'è preso del tempo per riflettere prima di dare una risposta definitiva.