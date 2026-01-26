Ufficiale
Non solo Neres, infortunio anche per Milinkovic-Savic: c'è elongazione, il report medico
TuttoNapoli.net
Erano due assenze già note, visto che nessuno dei due ha giocato contro la Juventus, ma per David Neres e Vanja Milinkovic-Savic arrivano adesso i report medici, pubblicati dal Napoli tramite il proprio sito ufficiale: "David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo.
Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo".
