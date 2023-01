Osimhen figlio del vento: battuto nuovo record con la Salernitana, sprint clamoroso

Osimhen veloce come il vento. Corre come nessuno e ha migliorato nel derby un suo precedente record

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen veloce come il vento. Corre come nessuno e ha migliorato nel derby un suo precedente record. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Dall'Olimpico al Maradona sulle ali di Osimhen. Il capocannoniere del campionato con 13 gol in 15 partite e poi il figlio del vento che nel sabato di raffiche e tempesta del derby di Salerno s'è adattato perfettamente al meteo: sfilando via a 35,5 chilometri orari. Uno scatto pazzesco mai registrato finora in partita".