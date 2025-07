Osimhen-Galatasaray, Romano: contatti col Napoli nelle prossime ore, può influire su Nunez

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale ha parlato sul proprio canale Youtube della trattativa del Napoli con il Galatasaray per Victor Osimhen, che in caso positivo potrebbe influire anche su un'altra operazione che riguarda il club azzurro: "Due giorni fa vi abbiamo detto che il Galatasaray è tornato forte alla carica in contatti diretti col Napoli. Ieri in esclusiva l'offerta da 50 milioni più 5 di bonus rifiutata dal Napoli. Il Galatasaray è arrivato anche a 60 fissi, non bastano a convincere il Napoli che è forte dei 75mln che pagherebbe l’Al-Hilal. Il club saudita pagherebbe la clausola di Victor Osimhen, insiste su quella posizione il club di Simone Inzaghi. Il Napoli insiste sulla propria con il Galatasaray, non accetta 60mln, anche perché da quanto ci risulta i termini di pagamento di questi 60 milioni sono abbastanza lunghi e questo chiaramente anche al Napoli non piace oltre la cifra in sé.

Ecco perché Napoli e Galatasaray comunque torneranno a parlarsi. Il Galatasaray assicura di avere un accordo con Osimhen fino al 2028 più un anno di opzione. Il Galatasaray si sente forte di questo accordo e vuole tornare a trattare col Napoli. Lo farà già nelle prossime ore, insomma è una settimana importante per riuscire ad accelerare su Victor Osimhen. Volevo dirvi che questa operazione Osimhen chiaramente potrà avere anche un'influenza su diversi altri affari. A me risulta che nonostante vi abbiano detto la settimana scorsa, che lunedì doveva essere il giorno di Morata al Como, quel giorno non poteva mai esserlo. In questi giorni l'operazione Morata può sbloccarsi se si sblocca Osimhen o comunque un altro attaccante al Galatasaray, cioè da quanto risulta Morata al Como è un'operazione pronta, verbalmente accordata con il Milan e con il giocatore, ma su cui il Como aspetta un via libera dal Galatasaray che dipende dall'attaccante, quindi quella resta la situazione. E l'attaccante che vuole il Galatasaray è Osimhen, quindi se il Gala chiude Osimhen, automaticamente Alvaro Morata va al Como ed è un incastro che vi avevamo raccontato dalla settimana scorsa, quindi si aspetta questo passaggio.

Per quanto riguarda l'attacco del Napoli, non dimentichiamoci Darwin Nunez, in questo momento ci vuole rispetto sui tempi del Liverpool dopo la tragedia accaduta a Diogo Jota la settimana scorsa. Quindi, chiaramente, il Napoli sta avendo rispetto del club, dei propri tempi, della questione eh che riguarda chiaramente la grande tristezza, l'enorme dispiacere, il lutto che ha colpito il Liverpool, ma resta anche successivamente per i prossimi giorni l'intenzione del Napoli di continuare a lavorare sull'operazione Darwin Nunez. 50 milioni non sarebbero mai bastati per avvicinarsi alla valutazione del Liverpool che partiva da 70mln. Si può, insomma, provare a trattare qualcosa in meno, ma 50 milioni non sarebbero mai bastati, ma certamente il Napoli vuole rimanere in contatto per quanto riguarda Darwin Nunez, vuole continuare a provarci. Io continuo a dirvi quello che vi ho detto due weekend fa, che Darwin al Napoli vuole andarci, che Darwin dal Napoli è tentatissimo, che Darwin a Napoli ci andrebbe super volentieri. Ecco perché il Napoli ha comunque un bel vantaggio in questa operazione, ma poi devono tornare i conti e allora vedremo come continuerà questa trattativa. Nel frattempo Lorenzo Lucca resta la soluzione più rapida eventualmente per il Napoli, che può chiudere in qualsiasi momento sapendo le condizioni dell'operazione con l'Udinese. Quindi per Lucca il Napoli può essere pronto, ma per Darwin Nunez continua a lavorare come obiettivo e desiderio numero uno in attesa di capire se torneranno i conti con Liverpool”.