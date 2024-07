Osimhen in dubbio pure col Mantova: ADL tratta col Psg al di sotto della clausola

Prosegue la trattativa con il Psg per Victor Osimhen. Continuano a lavorare il ds Manna, il ds Campos e Roberto Calenda, l'agente di Osi, nei giorni scorsi segnalato anche a Parigi: il Corriere dello Sport quest'oggi ricorda che il Psg ha provato invano ad acquistare sia Victor sia Kvara investendo 200 milioni, ma considerando la valutazione di Khvicha, 110 milioni, va da sé che per l'attaccante avrebbe messo sul tavolo circa 90 milioni.

De Laurentiis è aperto a trattare però non ha alcuna intenzione di allontanarsi eccessivamente dai parametri stabiliti: il club francese non vuole coprire la clausola per intero e chiede uno sconto e si lavora per trovare una quadra entro il ritiro di Castel di Sangro, così da accelerare la staffetta tra Victor e Romelu Lukaku, il centravanti in attesa di ritrovare Conte che scalpita per unirsi alla squadra in Abruzzo. Osimhen intanto è tornato in gruppo, dopo tre giorni trascorsi a galleggiare tra terapie e differenziato, ma "la sua presenza nell'amichevole in programma oggi alle 18 contro il Mantova allo stadio Comunale di Carciato resta in dubbio. Inevitabilmente. Un dubbio legato al mercato".