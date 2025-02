Osimhen, offerta super dall'Al Ahli: la risposta del nigeriano

vedi letture

Offerta di 80 milioni al Napoli per Victor Osimhen che però rifiuta perché aspetta l'Europa. Ne scrive il quotidiano Cronache di Napoli oggi in edicola. Il prestito del bomber nigeriano al Galatasaray terminerà a giugno, poi Osi tornerà a Napoli solo virtualmente: per lui clausola da 75 milioni valida solo per l'estero. Il club arabo dell'Al Ahli ne ha offerti già 80 di milioni ma il giocatore non è convinto di trasferirsi in Saudi Pro League dove già in passato ci furono proposte. Sul giocatore c'è anche la Juventus, come scrivono da Torino, ma a quel punto bisognerà trattare direttamente con De Laurentiis: per le società italiane, infatti, non c'è clausola e dunque non c'è già già una valutazione prestabilita. Il prezzo lo farà il Napoli.

"A gennaio Victor ha deciso di restare al Galatasaray e ha escluso ogni possibilità di cessione; per la verità il Gala stesso ha provato ad acquistarlo offrendo 65 milioni, ma il Napoli ha rifiutato. In estate si riaprirà l’asta, con un prezzo decisamente più ragionevole rispetto ai 120 milioni della clausola pre-Turchia. E se qualcuno lo vorrà in Italia, beh, dovrà ovviamente sedersi a trattare faccia a faccia con De Laurentiis e Manna", scriveva ieri il Corriere dello Sport parlando di Osimhen.