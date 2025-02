Juve su Osimhen? Cds frena: "Niente clausola, deve trattare con ADL"

Juve su Osimhen per l'estate? Possibile, d'altronde il nigeriano lascerà Napoli. Il suo futuro è tutto da decidere. Il Corriere dello Sport oggi in edicola affronta la questione: "La sua clausola, valida esclusivamente per l’estero, ammonta a 75 milioni e si riaccenderà tra un po’. Settimane.

A gennaio Victor ha deciso di restare al Galatasaray e ha escluso ogni possibilità di cessione; per la verità il Gala stesso ha provato ad acquistarlo offrendo 65 milioni, ma il Napoli ha rifiutato. In estate si riaprirà l’asta, con un prezzo decisamente più ragionevole rispetto ai 120 milioni della clausola pre-Turchia. E se qualcuno lo vorrà in Italia, beh, dovrà ovviamente sedersi a trattare faccia a faccia con De Laurentiis e Manna".

