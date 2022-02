Osimhen, quanti conti in sospeso: ha 3 obiettivi domani col Venezia

Il primo obiettivo di Victor Osimhen è tornare titolare dopo l'ultima passerella di San Siro con l'Inter datata 21 novembre, il giorno dell'infortunio, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport mentre il secondo è il gol che in campionato manca ormai da 112 giorni (domani) e per la precisione dal 17 ottobre con il Torino. Il terzo - si legge - è cancellare le tracce già sbiadite dell'espulsione rimediata proprio con il Venezia all'andata, alla prima di un campionato che finora, ahilui, gli ha regalato poche soddisfazioni. Osimhen ha "la voglia di spiegare al mondo che lui, Victor Osimhen, è ancora in grado di volare e soprattutto è capace di farsi ricordare per cose di campo decisamente più spettacolari delle beghe con i compagni, come da ultima scena con la Salernitana".