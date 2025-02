Osimhen, Romano annuncia: "Premier non è la priorità. So al 100% cosa vuole per il futuro..."

Victor Osimhen anche al Galatasaray sta confermando le sue grandi qualità a suon di gol e strappi. Tuttavia il futuro del nigeriano è ancora avvolto dall'ombra: in estate terminerà il prestito in Turchia e farà ritorno al Napoli, ma di certo gli verrà trovata una nuova sistemazione. A questo proposito il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto nel corso della trasmissione Viva El Futbol, ha riportato le ultime notizie:

"Osimhen ha una clausola da 70-75 milioni di euro, inserita nel rinnovo contrattuale stipulato prima del prestito al Galatasaray, lo credo che andrà via. Si continua a parlare tanto di Premier League, ma io già l'estate scorsa quando si parlava del Chelsea, non ho mai spinto tanto su questa soluzione. Questo perché so al 100% che la priorità di Osimhen non è quella di andare in questa o in quella squadra, ma è di riuscire a mantenere le condizioni economiche del contratto che aveva patteggiato al Napoli, da 11-12 milioni di euro netti a stagione. Lui voleva mantenere quel contratto e il Chelsea quei soldi non li ha mai proposti. Il Chelsea ha offerto 7-8 milioni a stagione. Il vero problema è quello.

L'estate scorsa Osimhen era pronto ad andare in Arabia. L'Al-Ahli stava per chiudere Osimhen nell'ultimo giorno di mercato, ma il Napoli si è lasciato ingolosire ed ha rilanciato sulle richieste economiche. Non si trova l'accordo e l'Al-Ahli prende Ivan Toney. Il desiderio di Osimhen era di andare in Arabia Saudita dove avrebbe protetto il suo contratto. Quella di Osimhen è una questione soprattutto economica. Chi metterà sul piatto il contratto migliore riuscirà a convincere il giocatore. Ma ad edesempio lui a Parigi sarebbe andato: al Paris Saint-Germain sarebbe andato di corsa".