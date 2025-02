Osimhen trascina il Galatasary con un'altra doppietta: sono già 19 i gol in stagione

Victor Osimhen continua a trascinare il Galatasaray, anche oggi decisivo con un'altra doppietta nel 1-2 ai danni del Rizespor. L'ex bomber azzurro sta dando un contributo fondamentale al primato della squadra di Buruk, ad ora in testa alla Super Lig a +6 sul Fenerbahce secondo: il nigeriano è a quota 14 gol e quattro assist su 18 presenze in campionato. Con le sei apparizioni in Europa League, fanno in totale 19 reti e 5 assistenze in stagioni. Non sorprenderebbe sapere che c'è già la fila per acquistare Osimhen in estate.

