Osimhen vuole sfatare un tabù: non è mai andato a segno con Milan, Inter e Juve

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli-Milan deve essere, tra le altre cose, la partita di Victor Osimhen. Rientrato a pieno regime dopo lo stop di dicembre e gennaio, l'attaccante classe '98 è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle e sbloccarsi in un big match che può valere un pezzettino di Scudetto. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Il nigeriano incarna la sfrontatezza dello scugnizzo che non ha paura di niente, la generosità di buttarsi su ogni pallone, il genio che a Napoli è di casa. E per questo rappresenta in qualche modo una città che vuole rialzare la testa. Il gol alla big è quello che manca a Victor che in due campionati non ha mai segnato a Juventus, Inter e Milan. Ma come sottolinea Spalletti, bisogna dargli il tempo di giocarci contro, visto che in varie occasioni l’attaccante era spesso fuori per infortunio".