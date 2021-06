Ospina via, spunta ipotesi scambio: dal Sassuolo può arrivare il vice Meret

Il Napoli punterà su Meret per la prossima stagione. Sarà lui il portiere titolare. Per questo, dunque, Ospina potrebbe essere ceduto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che oltre alle ipotesi Atalanta e Juventus, è spuntato fuori uno scambio col Sassuolo. L'idea è di cedere Ospina per Consigli, 34 anni, che diventerebbe vice Meret di esperienza e affidabilità. Ma la certezza ad oggi è una: Meret sarà il titolare della prossima stagione.