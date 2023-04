Ostigard a KK: "Spalletti sa che vorrei giocare di più, ma Kim e Rrahmani non sbagliano ed è dura entrare nelle rotazioni! Su Kvara e Osimhen..."

Leo Skiri Ostigard, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, cominciando dall'ultima sconfitta contro il Milan

Che rapporto hai con Spalletti? "Do tutto in allenamento e ho un buon rapporto col mister. Sa che vorrei giocare di più, sono pronto per lottare per questo grande club".

Che rapporto hai con Kim, Rrahmani e Juan Jesus. "Siamo grandi amici, Kim e Rrahmani hanno giocato tanto e fatto belle prestazioni. Non è semplice mantenere questo livello per tutte le partite, dobbiamo complimentarci con loro come con tutti gli altri. Sono molto contento di far parte di questo gruppo".

Tu hai già segnato al Milan quando giocavi col Genoa. "Ricordo la partita in Coppa Italia, ho vissuto una bella esperienza, ma ora è differente. Non siamo contenti di aver perso contro il Milan e siamo pronti a sfidarli di nuovo".

Che sensazione ti dà la città vestita d'azzurro per lo Scudetto? "Vogliamo regalare lo Scudetto alla città, ma siamo consapevoli di dover dare tutto in queste ultime partite. E' un traguardo atteso da tempo e non vediamo l'ora di regalare questa gioia ai tifosi".

Pensi di poter dare di più al Napoli? "Ogni giocatore vuole giocare il più possibile. Non è facile giocare quando non lo fai per tanto tempo, ma ho sempre fatto bene. Non è facile entrare nelle rotazioni, ma cercherò di dare ancora di più".

E' difficile marcare Kvara e Osimhen? "Forse è il miglior tandem al mondo in questo momento. Affrontarli in allenamento fa sì che devi essere sempre concentrato al massimo, le cose che fanno in campo le fanno ogni giorno anche in allenamento. Ma ci sono anche gli altri che sono incredibile, come Di Lorenzo e Lobotka, stanno facendo tutti un lavoro incredibile".

Sulla cucina napoletana: "Mi piace molto il cibo napoletano e italiano. Amo la pasta e la pizza, in Norvegia la pasta non è buona come qui".