Carnevale su Conte: "Non sa cosa si perde. Napoli ora è una realtà internazionale"

vedi letture

L'ex attaccante azzurro a tutto tondo: il legame con Napoli, l'addio di Conte e il suo successore, la gestione De Laurentiis, un commento su Atta

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e oggi osservatore dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Stile TV, soffermandosi anche sul suo rapporto con la città partenopea: "Quando arrivo a Napoli mi trasformo. Quella città mi trasmette un'energia pulita. leri sera mi sono emozionato già vedendo il vecchio percorso verso gli spogliatoi. Ho rivisto la storia e mi sono venuti i brividi. Napoli è 'nata cosa'. I sentimenti non invecchiano mai e sarà sempre un privilegio tornare qui. Non si possono dimenticare Maradona, quegli anni e l'affetto della gente".

Sull'addio di Conte:

"Non me lo aspettavo. Non sa cosa si perde, perché Napoli oggi è diventata una realtà internazionale e si poteva costruire ancora qualcosa di importante".

Un plauso anche ad Aurelio De Laurentiis:

"Negli ultimi quindici anni ha fatto qualcosa di straordinario".

Sul futuro della panchina azzurra, Carnevale promuove senza esitazioni Massimiliano Allegri:

"Mi piace per esperienza e personalità. lo punterei tutto su di lui".

Una chiosa su Arthur Atta, talento dell'Udinese seguito anche da Napoli e Inter:

"È un giocatore universale, con fantasia, gol e assist. Lo abbiamo preso due anni fa pensando di costruire un grande giocatore e sta crescendo tantissimo. Noi dell'Udinese lavoriamo proprio per creare profili di livello internazionale".