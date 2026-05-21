Manna a cena con un azzurro in centro: annuncio a un passo

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La scelta del locale non è passata inosservata agli occhi dei tifosi. Proprio lì, infatti, un anno fa si erano ritrovati Adl, Manna e Conte

Il Napoli continua a programmare il futuro anche fuori dal campo. Nella serata di ieri il direttore sportivo Giovanni Manna è stato avvistato a cena nel quartiere Chiaia insieme a Scott McTominay, in uno dei ristoranti più esclusivi del centro cittadino. Un incontro che, secondo indiscrezioni, avrebbe avuto come tema principale il rinnovo del centrocampista scozzese, una trattativa già impostata da tempo e ormai ben avviata tra le parti. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Rinnovo McTominay, accordo a un passo

La scelta del locale non è passata inosservata agli occhi dei tifosi. Proprio lì, infatti, un anno fa si erano ritrovati lo stesso Manna, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per suggellare quella che venne definita una vera promessa d’amore con il Napoli. Un precedente simbolico che alimenta ulteriormente le sensazioni positive attorno alla permanenza di McTominay in azzurro. Il club vuole blindare uno dei protagonisti della stagione e proseguire il progetto tecnico partendo dalle sue certezze. La trattativa per il rinnovo procede in un clima di fiducia, con la volontà comune di continuare insieme anche nelle prossime stagioni.