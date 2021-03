Perché loro tre sì e Politano no?

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha appena stilato l'elenco dei 38 convocati per le prime sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ci sono tre giocatori del Napoli - Meret, Di Lorenzo, Insigne - ma manca uno dei calciatori azzurri più in forma: Politano. Otto gol in campionato, undici stagionali, secondo miglior bomber della squadra dopo Insigne e Lozano a 13. L'ex Inter sta giocando benissimo, segna e fornisce assist, è uno dei migliori esterni del campionato eppure non è stato preso in considerazione.

In attacco ci sono Bernardeschi, in difficoltà con la Juve, il solito Grifo, 7 gol col Friburgo, ed El Shaarawy, appena rientrato alla Roma dopo l'esperienza in Cina. A quanto pare, Mancini ha scelto di affidarsi ai calciatori del suo "gruppo" e infatti ha convocato solo due volti nuovi: Ricci e Toloi. Ma Politano avrebbe meritato una chance. Magari arriverà in futuro.