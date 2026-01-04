Politano a Dazn: "Restiamo attaccati al Milan! Vogliamo ripeterci in tutte le competizioni"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Lazio: "Ci tenevamo a partire bene in questo nuovo anno contro una squadra forte soprattutto in casa. Nel primo tempo siamo stati bravi a dominare e a trovare due gol.

Possiamo fare meglio del 2025? Questo è il nostro obiettivo ma sappiamo non è facile. Ci sono tre competizioni e vogliamo affrontarle al meglio. Ora vogliamo restare attaccati al Milan aspettando l'Inter.

Finale nervoso? Dispiace, la partita era quasi finita. Vedere queste scene non è mai bello, dispiace per Marusic e Mazzocchi, ma guardiamo avanti".