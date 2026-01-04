Politano a Dazn: "Restiamo attaccati al Milan! Vogliamo ripeterci in tutte le competizioni"
TuttoNapoli.net
Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Lazio: "Ci tenevamo a partire bene in questo nuovo anno contro una squadra forte soprattutto in casa. Nel primo tempo siamo stati bravi a dominare e a trovare due gol.
Possiamo fare meglio del 2025? Questo è il nostro obiettivo ma sappiamo non è facile. Ci sono tre competizioni e vogliamo affrontarle al meglio. Ora vogliamo restare attaccati al Milan aspettando l'Inter.
Finale nervoso? Dispiace, la partita era quasi finita. Vedere queste scene non è mai bello, dispiace per Marusic e Mazzocchi, ma guardiamo avanti".
Pubblicità
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Copertina Lang può partire! Feeling mai totalmente sbocciato con Conte. Sul Galatasaray… di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
In primo piano
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com