Priorità Diouf, Sky: "Conte vuole un altro centrocampista per il nuovo 4-1-4-1"

vedi letture

La priorità di Antonio Conte è un centrocampista puro. Il tecnico del Napoli attende un'ulteriore alternativa considerando che oltre al 4-3-3 - dove uno dei centrocampisti resterebbe fuori e rappresenterebbe un cambio importante - sta sperimentando anche un 4-1-4-1 che vede in campo tutti e quattro i big della mediana e che è stato provato anche nell'ultima amichevole con l'Olympiacos (e che quindi probabilmente vedremo già col Sassuolo).

Per questo - secondo Sky Sport - il Napoli sta insistendo per Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens e della Francia Under 21 individuato dal club partenopeo come rinforzo in mediana e con lo status da under per le liste. La richiesta del Lens, secondo i primi rumors, sarebbe intorno ai 23-25mln di euro avendo già venduto due elementi in quel reparto. Non sarà facile, ma l'investimento in questo caso è per un giocatore di grande prospettiva. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità in merito.