Diouf nome concreto: fisicamente strutturato e Under che non occupa slot
Giovani e di prospettiva: questo l'identikit degli obiettivi di mercato del Napoli che ora deve dar conto anche alla necessità di avere in organico giocatori Under per motivi di lista e di spazio. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sugli obiettivi di mercato del Napoli e sull'identikit del centrocampista su cui punta il ds azzurro Giovanni Manna.
Serve un calciatore "fisicamente strutturato", come scrive il quotidiano, ma anche nato dal 2003 in poi e quindi, come detto, inseribile in lista senza sacrificare nessuno (dopo Gutierrez non ci sarebbe più spazio per nessuno, salvo nuove cessioni). Il profilo in questione, che sembra piacere tanto, è quello di Andy Diouf, centrocampista francese del Lens già accostato in passato agli azzurri, nome oggi rilanciato anche da Sky.
